Film per bambini e grandi classici, in realtà li guardano tutti (anche da soli)

ROMA – Oltre 8 milioni di adulti quest’anno hanno visto i film per bambini o ragazzi, il 15% in più del 2024. Lo rivela uno studio di Omnicom Media Group per il quotidiano Libero che monitora ogni giorno i trend di ascolti nella settimana prima di Natale. Tra i maggiori fruitori di film dedicati all’infanzia c’è la fascia 25-34 anni (33%), poi i 35-44enni (22%) e i 44-55enni col 17%. Curiosamente, ma forse non troppo, anche la fascia 64-75 anni ha riscoperto il fascino delle tradizionali pellicole sotto l’albero, presumibilmente con i nipotini. È vero solo in parte, secondo la ricerca, che il consumo avviene “in condivisione” con figli o nipoti. Nel 30% dei casi un certo clima festivo alimenta un senso di nostalgia misto alla voglia di vedere che effetto fanno certi film rivissuti magari decenni dopo. Solo un adulto su due ammette di guardarli mentre il 33%, uno su tre, rivela di farlo per “condividere più tempo possibile con figli e nipoti”. In realtà, stando allo studio, ben il 27% del campione si rivede anche gli evergreen sotto l’albero da solo o in compagnia di altri adulti.

QUALI SONO I FILM PIÙ GETTONATI

Ma quali sono stati i più apprezzati dagli adulti? Non finisce di stupire “Una poltrona per due” che la sera della Vigilia su Italia 1 coinvolge oltre 2 milioni di persone (il 75% over 30) col 15.4% di share mentre il film d’animazione “Zootropolis” su Rai 2 ha superato 1 milione di teste con quasi l’8% di share, di cui gli over erano ben due terzi. Sempre il 24 nel preserale su Italia 1 “Il Grinch” oltre il milione col 6.7% mentre per il ciclo della Disney nell’access prime time di Rai 2 share vicini al 6% e picchi di 900mila spettatori (adulti al 75%). Nel pomeriggio il superclassico “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” su Italia 1 ha sfiorato il 7% di share e 800mila teste, di cui il 65% over 35. Nel prime time di Natale “Il ritorno di Mary Poppins” al 6% con quasi 900mila spettatori su Rai 2 (adulti all’80%), “Harry Potter e la pietra filosofale” su Italia 1 a 1,3 milioni di teste con quasi il 9% di share. Nel pomeriggio di Italia 1 l’ultima versione de “Il Grinch” al 10.1% di share con quasi 900mila spettatori. Per Santo Stefano exploit de “La Bella e la Bestia” in prime time su Rai 2 con oltre 1,5 milioni di teste (il 60% over 35) e il 10.4% di share mentre in seconda serata su Italia 1 “Pan-Viaggio sull’isola che non c’è” ha lambito l’8.5% di share con quasi 400mila spettatori (45-54 anni al 70%).

