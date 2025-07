filomena-gallo-(ass.-luca-coscioni):-la-politica-ascolti-laura-santi

Parla l’avvocato che ha seguito la giornalista fino alla morte

Milano, 22 lug. (askanews) – “Laura amava la vita, si è battuta contro la sua malattia e per il rispetto della sua libertà di scelta. Dopo tre anni ha ottenuto di poter essere aiutata a morire. Chiede che la sua lotta continui, affinché sia un diritto per tutti. Spero che la politica vorrà ascoltarla”. Così Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni e avvocata di Laura Santi, che attraverso una lunga battaglia nei tribunali condotta al suo fianco ha reso possibile il diritto al suicidio assitstito per Laura dopo due anni e 8 mesi dalla prima richiesta alla sua ASL, dopo molti ricorsi in tribunale e azioni in sede penale e dopo essere intervenuta anche dinanzi alla Corte costituzionale. Laura Santi, 50enne, è morta a casa sua, a Perugia il 21 luglio, a seguito della auto-somministrazione di un farmaco letale. Affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, la giornalista aveva avuto il via libera dalla sua ASL di riferimento il mese scorso dopo due anni e mezzo dalla sua richiesta per l’accesso al suicidio assistito e un lungo percorso giudiziario.