filosofia-e-narrativa-contro-il-vuoto-culturale

Daniele Vignali torna con un’opera che sfida le convenzioni

Roma, 15 mag. – Il mercato editoriale italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione che riflette le contraddizioni culturali del nostro tempo. Mentre oltre 15 milioni di italiani non hanno letto neanche un libro nel 2025 e il settore registra un calo del 3,6% a valore nei primi quattro mesi dell’anno, emerge paradossalmente una rinnovata ricerca di contenuti che possano rispondere alle inquietudini contemporanee. È in questo contesto che si inserisce il ritorno alla scrittura di Daniele Vignali, che dopo lunghi anni di silenzio creativo ha deciso di riprendere la penna per affrontare attraverso la narrativa filosofica le contraddizioni dell’uomo contemporaneo.La decisione di Vignali di tornare a scrivere nasce da quello che lui stesso definisce ‘un vuoto esistenziale’. ‘A 50 anni sono ritornato a me stesso attraverso un lavoro di introspezione e autoanalisi’, spiega Vignali, ‘e ho capito che ciò che maggiormente mi mancava era la possibilità di scrivere non per altri, ma per me stesso, senza mediazioni o compromessi’. Questa urgenza creativa si è concretizzata prima in ‘Ontologia dell’istruzione’, un saggio pubblicato con Armando Editore che propone una critica radicale e corrosiva del sistema formativo italiano, e ora in ‘Racconti Insensati’, un’opera di narrativa filosofica in uscita a maggio che rappresenta un esperimento letterario praticamente inedito nel panorama italiano.La nuova opera di Vignali, ‘Racconti Insensati’, rappresenta un tentativo ambizioso di portare la riflessione filosofica a un pubblico più ampio attraverso la narrativa, mettendo in scena la condizione umana nella sua disillusione più autentica. ‘Il racconto serve a mascherare, a vestire la speculazione filosofica’, afferma l’autore, descrivendo un’opera che si muove in quello che definisce ‘neo-esistenzialismo scettico’. I cinque racconti che compongono il libro affrontano temi universali come l’identità, il senso dell’esistenza e il rapporto con l’alterità attraverso atmosfere surreali e personaggi simbolici. Dal pagliaccio che non sa più ridere al filosofo accompagnato da una prostituta, il viaggio metaforico alla ricerca di senso tra narrazioni provocatorie, visionarie e volutamente destabilizzanti, rifiuta ogni senso imposto o presupposto e invita il lettore a smarrirsi. In questo percorso onirico, il lettore è chiamato a camminare accanto ai personaggi, scoprendo che, se un senso esiste, non è una meta, ma il viaggio stesso: una ricerca dolorosa e, se onesta, mai definitiva.’Ho vissuto troppi anni schiacciato da un soffocante principio di realtà, assorbito da incarichi istituzionali e di natura burocratica’, ammette l’autore, ‘ma il lungo silenzio in cui mi sono trincerato non era una fuga, bensì una gestazione’. Il percorso creativo di Vignali, che ha richiesto oltre due anni di lavoro intenso condotto principalmente nelle ore notturne e alle prime luci dell’alba per non interferire con gli impegni professionali, testimonia la determinazione di chi sente l’urgenza di contribuire al dibattito culturale e filosofico contemporaneo. I suoi racconti, popolati da personaggi come il ‘malato ontologico’ internato in manicomio con la diagnosi di follia morale o lo scrittore circondato da ‘un’umanità volgare e indifferente’, offrono una lettura critica e disturbante della condizione umana contemporanea.In un momento in cui il sistema educativo è in crisi e la lettura perde terreno, la proposta di una narrativa che unisce riflessione filosofica e racconto potrebbe rappresentare una via per riconnettere il pensiero critico con un pubblico più ampio. ‘Racconti Insensati’ si propone come un’opera che non offre consolazioni facili ma invita a confrontarsi con le contraddizioni del nostro tempo, proponendo quella che l’autore definisce una visione ‘profondamente disturbante’ ma necessaria per comprendere la complessità del reale.