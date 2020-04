Per dare ufficialmente il via alla Finale di Amici 2020 è giunto in studio anche Alberto Urso. Il vincitore dell’anno scorso ha portato la coppa e dato il via, ufficialmente, al passaggio di consegne. Urso ha fatto anche un toccante discorso ai ragazzi presenti in studio e ai telespettatori dicendo a tutti, sostanzialmente, di non arrendersi mai e di continuare a combattere. Il Video Witty Tv.

