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Finale Mondiali, prezzi alle stelle: un biglietto può costare anche 2 milioni di dollari
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Finale Mondiali, prezzi alle stelle: un biglietto può costare anche 2 milioni di dollari

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By Redazione-web

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(Adnkronos) – Il MetLife Stadium di New York si prepara a ospitare la finale dei Mondiali 2026 domenica 19 luglio, ma a far discutere sono soprattutto i costi altissimi dei biglietti per l’ultimo atto della Coppa del Mondo in Messico, Canada e Stati Uniti, con quotazioni che hanno raggiunto prezzi stellari. Sul mercato della rivendita si parte da oltre 32mila dollari (circa 28mila dollari) e, nei casi più estremi, si arriva a richieste speculative fino a 2 milioni di dollari (che corrispondono a 1,75 milioni di euro). 

La Fifa non può però controllare l’andamento del mercato secondario e il presidente Infantino ha liquidato le polemiche con una battuta, promettendo hot dog e bibite a chi spenderà cifre simili per assistere alla partita, che vedrà in campo la Spagna contro una tra Inghilterra e Argentina. L’analisi dettagliata del fenomeno, con relative stime, è stata fatta da SeatPick: stando ai dati raccolti, il biglietto più economico dovrebbe costare intorno ai 4.451 euro, mentre per i posti top si arriva a 190mila euro (sempre sul mercato primario). 

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