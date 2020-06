Le Davis Cup Finals 2020, in calendario inizialmente dal 23 al 29 novembre alla Caja Magica di Madrid, sono state rinviate al 2021 a causa della pandemia da Coronavirus. E’ arrivata oggi la decisione ufficiale dell’ITF, che ha fissato le nuove date: si giocherà sempre in Spagna dal 22 al 28 novembre. Tra le 18 nazioni partecipanti, sottolinea la Federtennis sul proprio sito, c’è l’Italia che ha conquistato la qualificazione alle finali di Davis battendo lo scorso marzo la Corea del Sud a Cagliari. Oltre all’Italia saranno al via Croazia, Ungheria, Colombia, Stati Uniti, Australia, Germania, Kazakistan, Austria, Svezia, Repubblica Ceca ed Ecuador.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Finali Coppa Davis rinviate al 2021 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento