finanza.tech-lancia-illimited-cfo-per-le-pmi

Tecnologia proprietaria, tool di IA e un team di analisti esperti

Milano, 12 mag. (askanews) – Tecnologia proprietaria avanzata, tool di intelligenza artificiale e un team di analisti finanziari altamente qualificati. Sono queste le caratteristiche di IllimiTED CFO, il nuovo servizio lanciato da Finanza.tech. Grazie alla combinazione di tecnologia proprietaria basata sull’intelligenza artificiale e al proprio team di esperti, Finanza.tech consentirà alle PMI di dotarsi, a costi accessibili, di un CFO in grado di qualificare, verificare e rendere operative le scelte imprenditoriali di crescita e sviluppo sia per linee interne che esterne. Un’operazione che punta alla crescita del settore e al fornire servizi fondamentali e all’avanguardia alle PMI italiane, come sottolineato da Nicola Occhinegro, CEO & Founder di Finanza.tech.”IllimiTED CFO – spiega Occhinegro – è il nuovo servizio ideato e realizzato da Finanza.tech per aiutare la PMI italiana, che sarà supportata e potrà contare su un team di esperti per l’ottimizzazione della gestione finanziaria sia nel day-by-day che nelle operazioni straordinarie e strategiche”.Ma, nello specifico, cosa si potrà fare con IllimiTED CFO? A spiegarlo è ancora Nicola Occhinegro. “Con IllimiTED CFO – sottolinea il CEO di Finanza.tech – l’imprenditore potrà dedicarsi maggiormente al focus e al core business aziendale, potendo contare su un team di esperti che lo aiuterà nel fundraising, nella strutturazione, pianificazione ed esecuzione di operazioni per la sopravvivenza e crescita aziendale”. Finanza.tech si propone, in modo dinamico e tailor-made, come figura professionale qualificata in grado di accompagnare l’imprenditore nel suo percorso di crescita e rafforzamento industriale in modalità continua e con attività pianificate. Un aiuto fondamentale che, secondo Stefano Tana, Presidente di Finanza.tech, non va assolutamente sottovalutato.”Noi siamo partiti da un’esigenza di mercato. Molto spesso ci si è posti il problema di come le PMI potessero essere sostenute nella propria crescita e le domande sono state poste al sistema bancario o del regolatore. Noi siamo partiti dalle PMI e abbiamo deciso di affiancarle, lì dove le PMI mostrano di avere delle problematiche soprattutto dal punto di vista della sostenibilità. Per cui sostenere l’imprenditore, nei propri progetti industriali, avallando la sostenibilità di quei progetti, è quanto di più corretto in ottica di sviluppo. Finanza.tech ha deciso di poter offrire a questo mondo un CFO in outsourcing, a dei costi sicuramente contenuti, fornendo l’appoggio della struttura su cui possiamo contare”.Negli ultimi anni le PMI italiane hanno affrontato sfide senza precedenti: dalla pandemia alle crisi internazionali, fino alla riduzione del Fondo di Garanzia per le PMI. Uno strumento come IllimiTED CFO, dunque, non è solo progettato per aiutare le PMI a crescere, ma anche per supportarle nella gestione dei momenti di difficoltà, sempre più frequenti in un contesto globale in cui imperversa, da anni, una fase di grande incertezza.