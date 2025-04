finanziere-si-suicida-al-comando-generale-di-roma

ROMA – Un altro suicidio in uniforme, il nono da inizio anno. E questa volta nella sede del comando generale della Guardia di Finanza a Roma. A togliersi la vita un giovane di 26 anni arruolatosi, a quanto risulta alla Dire, l’anno scorso.

Nelle chat in queste ore tante le voci e i commenti di cordoglio e sconcerto sull’accaduto. C’è chi scrive di turni massacranti, “prese in giro per la sua bontà”. “Aveva tamponato con l’auto di servizio”, si legge in altre chat. “Riposi in pace”, scrivono altri finanzieri.

