Fincantieri, Folgiero: nucleare visione strategica, già al lavoro

Per nucleare a mare va creata una traiettoria tecnologica ad hoc

Milano, 12 feb. (askanews) – Il nucleare “è una visione strategica ed è sicuramente un long shot, un colpo lungo, però come tutte le grandi rivoluzioni devi cominciare domani, gli effetti non saranno domani ma devi cominciare domani, quindi stiamo lavorando, anzi già da un po’, intanto con la Marina che sta definendo la sua traiettoria tecnologica sul nucleare militare con un progetto che si chiama Minerva, e che dà una misura di quanto la Marina sia lungimirante”. Lo ha detto l’AD di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a margine della presentazione del piano al 2030.”E poi – ha proseguito – stiamo studiando e valutando gli impatti ingegneristici delle alternative del nucleare a mare, dei reattori di quarta generazione, sull’assunzione che il nucleare a mare deve andare su una traiettoria tecnologica diversa da quella del nucleare a terra, quindi va spillato perché ha esigenze diverse e va creata una traiettoria tecnologica ad hoc che è quello che stiamo facendo”.