giovedì, 12 Febbraio , 26

Olimpiadi del verde a Myplant & Garden, al via dal 18 febbraio a Fiera Milano Rho

(Adnkronos) - 'Olimpiadi del verde' a Milano: presentato...

Poste, Sonia portalettere a La Salle tra quotidianità e grandi imprese sportive

(Adnkronos) - Anche nei territori più remoti, dove...

Evasione fiscale, nuova indagine su Amazon: perquisizioni nella sede di Milano

(Adnkronos) - Perquisizioni nella sede milanese di Amazon...

Draghi in Belgio sprona i leader Ue: “Urgente investire”

(Adnkronos) - L'ex presidente della Bce Mario Draghi,...
fincantieri,-folgiero:-nucleare-visione-strategica,-gia-al-lavoro
Fincantieri, Folgiero: nucleare visione strategica, già al lavoro

Fincantieri, Folgiero: nucleare visione strategica, già al lavoro

Video NewsFincantieri, Folgiero: nucleare visione strategica, già al lavoro
Redazione-web
Di Redazione-web

Per nucleare a mare va creata una traiettoria tecnologica ad hoc

Milano, 12 feb. (askanews) – Il nucleare “è una visione strategica ed è sicuramente un long shot, un colpo lungo, però come tutte le grandi rivoluzioni devi cominciare domani, gli effetti non saranno domani ma devi cominciare domani, quindi stiamo lavorando, anzi già da un po’, intanto con la Marina che sta definendo la sua traiettoria tecnologica sul nucleare militare con un progetto che si chiama Minerva, e che dà una misura di quanto la Marina sia lungimirante”. Lo ha detto l’AD di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a margine della presentazione del piano al 2030.”E poi – ha proseguito – stiamo studiando e valutando gli impatti ingegneristici delle alternative del nucleare a mare, dei reattori di quarta generazione, sull’assunzione che il nucleare a mare deve andare su una traiettoria tecnologica diversa da quella del nucleare a terra, quindi va spillato perché ha esigenze diverse e va creata una traiettoria tecnologica ad hoc che è quello che stiamo facendo”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.