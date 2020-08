Fine settimana spettacolare del Pirelli Spanish Round

Il fine settimana del Pirelli Spanish Round del Campionato Mondiale Motul Fim Superbike presso il circuito di Jerez-Angel Nieto si è concluso tra gare piene di spettacolo. Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R), dopo aver vinto Gara 1 di sabato, si riconferma campione anche in Gara 2, regalando così a Ducati una splendida doppietta e posizionandosi al primo posto della classifica di campionato a ventiquattro punti di distanza dal campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR), che si aggiudica in modo brillante la Gara Tissot Superpole. Nel WorldSSP600 l’italiano italiano Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros.

