Fine Vita, Lupi: Pd fa ideologia su dramma di chi soffre

“Giani sa benissimo che la competenza è del Parlamento”

Firenze, 19 feb. (askanews) – “Io credo che questo sia esattamente l’esempio di come si possa strumentalizzare, ideologizzare un tema che non solo è delicatissimo, che riguarda la dignità e la libertà di ogni persona”. Lo ha detto Maurizio Lupi, in conferenza stampa a Firenze, rispondendo ad una domanda sulla legge sul suicidio assistito approvata dalla maggioranza del Consiglio regionale della Toscana.”Farne una battaglia ideologica, uno scontro tra tifoserie -ha proseguito Lupi- pensare di sventolare la propria bandiera su questi temi, è un errore gravissimo. La Corte Costituzionale ha indicato una strada. E’ evidente anche al presidente Giani che la Regione Toscana, come le altre Regioni, non hanno competenza su questi temi, perché è una competenza legislativa di secondo livello, dev’essere il Parlamento ad intervenire. Credo che il Parlamento debba confrontarsi su questo, ma il confronto non deve essere per sventolare una bandiera sul dramma di chi soffre”.