martedì, 4 Novembre , 25

Champions League, oggi Napoli-Eintracht Francoforte – La partita in diretta

(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo in...

Open Fiber, Fabrizio dell’Orefice nuovo direttore delle relazioni esterne

(Adnkronos) - Fabrizio dell’Orefice arriva in Open Fiber...

Anche Minneapolis ha il ‘suo’ Mamdani, il socialista islamico Fateh tenta il ribaltone

(Adnkronos) - "Voglio una Minneapolis in cui chi...

Dolore cronico, esperti: “Esempi regionali virtuosi ma gestione non omogenea”

(Adnkronos) - Oggi esiste una grande eterogeneità nella...
fine-vita,-stoica-(scrittore-e-attivista):-“stato-deve-accompagnare-alla-vita-non-alla-morte”
Fine vita, Stoica (scrittore e attivista): “Stato deve accompagnare alla vita non alla morte”

Fine vita, Stoica (scrittore e attivista): “Stato deve accompagnare alla vita non alla morte”

DALL'ITALIA E DAL MONDOFine vita, Stoica (scrittore e attivista): "Stato deve accompagnare alla vita non alla morte"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Ritengo sbagliato il suicidio assistito perché lo Stato ha, prima di tutto, un dovere morale e giuridico di accompagnare le persone nella vita. Bisogna chiedersi perché lo Stato faccia di tutto per salvare una persona normodotata che tenta il suicidio, arrivando persino al ricovero obbligatorio, mentre una persona con disabilità o un malato terminale viene invece accompagnato verso la morte”. Così Emanuel Cosmin Stoica, scrittore e attivista disabile, intervenendo in piazza del Popolo a Roma durante il flash mob ‘Non mi uccidere’, organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus contro l’ipotesi di una legge sul fine vita. 

“È necessario interrogarsi sul perché si voglia incentivare la morte anche laddove la persona non la considera una soluzione – aggiunge Stoica – Finché è un familiare a farti sentire un peso è già grave, ma quando è lo Stato stesso a fartelo percepire, proponendo il suicidio come risposta alla sofferenza, allora bisogna davvero domandarsi se stiamo andando nella giusta direzione della storia”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.