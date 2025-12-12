fini-ad-atreju-per-sentire-abu-mazen:-“unica-alternativa-ad-hamas”

venerdì, 12 Dicembre , 25

Due popoli due stati soluzione difficile ma unica possibile

Roma, 12 dic. (askanews) – “Abu Mazen è un uomo che va ascoltato soprattutto in questo momento storico così delicato, ho avuto il piacere di conoscerlo in passato. Già venti e più anni fa l’alternativa ad Hamas era rappresentata dall’Olp e da Abu Mazen”. Lo ha detto l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini arrivando alla festa di Atreju per ascoltare l’intervento del presidente della Palestina. A chi gli ha chiesto se la soluzione per il conflitto in Medio oriente sia quella di due popoli due stati, Fini ha risposto: “É l’unica soluzione possibile, molto difficile ma è l’unica”.

