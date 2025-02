Finiper-Canova investe nel franchising per espandere rete Unes e Rom’antica

Nuova unità di business guidata da Armando Strano

Milano, 20 feb. (askanews) – Il gruppo Finiper Canova dà il via a una nuova unità di business dedicata al franchising guidata da Armando Strano. Il gruppo, che opera prevalentemente nel settore della gdo, inaugura così “l’inizio di una nuova fase di espansione”, e “rafforza la sua presenza nel settore con un team ad hoc, supportando e valorizzando i partner attuali e futuri”, si legge in una nota.

Questo progetto, nel dettaglio, interessa in particolare due format del gruppo: Unes, la rete di supermercati di prossimità che conta già diversi accordi tra master franchising, franchising tradizionali e somministrazione, e Rom’antica, catena di somministrazione di pizza alla romana che si apre ora per la prima volta al mondo franchising.

Finiper Canova, spiega l’azienda, “mette a disposizione dei futuri partner il suo know how solido e strutturato, offrendo supporto, formazione e affiancamento in tutte le fasi della collaborazione, sia che riguardi un punto vendita Unes o Rom’antica. Al centro della strategia franchising si pone infatti il franchisee attorno al quale ruotano sinergie virtuose per il raggiungimento di obiettivi comuni”.

Armando Strano, professionista di ventennale esperienza nel campo, conferma: “La nostra visione è quella di costruire un ecosistema dove il franchisee sia integrato con le funzioni aziendali per ottenere benefici reciproci. Non crediamo più nei modelli classici di affiliazione in quanto sorpassati e quindi migliorabili. Ci poniamo, infatti, al fianco degli imprenditori creando un progetto comune con la possibilità di condividere investimenti in sviluppi di negozi, centri di distribuzione e altre opportunità”.

Unes, catena di supermercati nata a Milano nel 1967, si è aperta al mondo franchising già dagli anni ’90, esportando il modello di supermercato di qualità con assortimento selezionato, arricchito dalle proposte delle sue private label, U! e il Viaggiator Goloso. Rom’antica, dalla storia più recente, è, invece, protagonista di una rapida espansione che conta già 57 locali e che, dato il modello di business (la pizza è preparata da zero in ogni punto vendita), rappresenta un format sempre più consolidato.