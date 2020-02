Finisce la tregua tra Conte e Salvini 

Via libera unanime della Camera al decreto sulle misure urgenti per fronteggiare il coronavirus. I voti favorevoli sono 462, solo 2 i voti contrari. Hanno votato a favore, oltre alle forze di maggioranza, anche Lega, FdI e Forza Italia. Due soli i voti contrari, uno dei quali è di Vittorio Sgarbi, che poco prima del voto ne ha spiegato, anche con parole forti, i motivi: l’emergenza coronavirus “è tutta una finzione, è una finzione, una presa per il c… che umilia l’Italia davanti al mondo. Non c’è nessuna emergenza”, arrivando ad ipotizzare il reato di “procurato allarme. La peste non c’è”.

