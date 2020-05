ROMA (ITALPRESS) – Dopo alcuni significativi eventi piovosi, al Nord solo i grandi laghi mantengono livelli costanti nelle disponibilità idriche: tutti sopra la media stagionale con il lago d’Iseo vicino al massimo storico e, come Maggiore e Garda, sopra il 90% nella capacità di riempimento (il lago di Como è al 72,9% e quello d’Idro al 49,5%). A segnalarlo è il settimanale bollettino dell’Osservatorio Anbi sullo stato delle risorse idriche, che indica in forte discesa le portate dei fiumi Tanaro e Stura di Lanzo in Piemonte (pur rimanendo superiori ad un anno fa), mentre restano largamente deficitari rispetto alla media ed alle portate 2019 i fiumi Savio (flusso dimezzato),

L'articolo Finito effetto "raining" calano i fiumi nel Nord, al Sud emergenza

