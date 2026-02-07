finito-il-corteo-contro-le-olimpiadi,-tensione-in-tangenziale

Milano, 7 feb. (askanews) – Si è concluso a Milano il corteo dei ProPal e contro le Olimpiadi di Milano-Cortina. Una manifestazione pacifica, con slogan e canti e performance sfociata in disordini solo al termine del percorso in zona Corvetto quando un gruppo distaccato ha tentato di raggiungere la tangenziale.

Almeno 5 persone sono state fermate per identificazione nel corso degli incidenti con lancio di petardi e bottiglie contro le forze dell’ordine e cariche di alleggerimento e lancio di fumogeni.