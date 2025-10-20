fino-al-26-ottobre-“essere-vignaioli”-racconta-il-vino-indipendente

Milano, 20 ott. (askanews) – Fino a domenica 26 ottobre torna “Essere Vignaioli. Storie di vigne e di vini”, l’iniziativa diffusa promossa dalla Federazione italiana vignaioli indipendenti (Fivi), che quest’anno coinvolgerà 101 “Punti di Affezione” in tutta Italia. Enoteche, osterie e ristoranti amici dei vignaioli accoglieranno appassionati e clienti con degustazioni, cene e incontri dedicati al tema del “bere indipendente”, in vista del “Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti”, in programma a BolognaFiere dal 15 al 17 novembre.

A Bologna, mercoledì 22 ottobre, l’iniziativa avrà un’edizione speciale in collaborazione con l’Associazione mescitori organizzati (Amo), Ascom e il Comune di Bologna. Sei locali della città ospiteranno altrettanti vignaioli indipendenti per una serata dedicata ai vini locali abbinati alla gastronomia bolognese, occasione che rientra nel progetto della nuova Denominazione Comunale sugli abbinamenti tra cibo e vino.

“Ciò che rende speciali questi appuntamenti è che ogni socio Fivi racconta non solo il proprio lavoro ma anche quello di altri colleghi, condividendo esperienze e vini di territori diversi” afferma Rita Babini, presidente Fivi, spiegando che “Ascoltare un Vignaiolo delle Alpi che presenta il vino di una Vignaiola siciliana o un giovane produttore piemontese che racconta una cantina campana è il modo migliore per respirare lo spirito che anima la nostra associazione”.

L’elenco completo dei Punti di Affezione Fivi aderenti è consultabile sul sito dell’associazione, dove sono disponibili anche i programmi dettagliati delle singole iniziative. L’evento anticipa l’edizione 2025 del Mercato dei vini, organizzato da BolognaFiere con il patrocinio del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna e di Ascom Bologna, che riunirà circa mille vignaioli italiani, tre delegazioni europee, oltre a 28 soci della Federazione italiana olivicoltori indipendenti.