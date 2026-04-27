lunedì, 27 Aprile , 26

Food, Metro Italia consegna le targhe ‘Guida Michelin 2026 ai ristoranti del Lazio

(Adnkronos) - Metro Italia, partner d’eccellenza per il...

Allarme cognomi in Italia, i 13 che rischiano l’estinzione

(Adnkronos) - Scatta l'allarme cognomi in Italia. Secondo...

Domenica In, Sal Da Vinci in lacrime per la madre: “Sentimento non cambia mai”

(Adnkronos) - Sal Da Vinci in lacrime a...

Inter, infortunio per Calhanoglu: finale Coppa Italia a rischio, stagione finita?

(Adnkronos) - Stagione finita per Hakan Calhanoglu? Il...
HomeVideo NewsFino al 3 maggio AMAB, tra arte antica, contemporanea, gioielleria
fino-al-3-maggio-amab,-tra-arte-antica,-contemporanea,-gioielleria
Fino al 3 maggio AMAB, tra arte antica, contemporanea, gioielleria
Video News

Fino al 3 maggio AMAB, tra arte antica, contemporanea, gioielleria

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

A Bastia Umbra la 51a edizione “Assisi Mostra Arte Antiquariato”

Roma, 27 apr. (askanews) – Durerà fino al 3 maggio la 51a edizione di AMAB – Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra diretta da Emo Antinori Petrini, nel Polo fieristico Umbria Fiere, che vede la partecipazione di circa 90 espositori. Antiquariato, arte moderna e contemporanea, design, grafica, gioielleria sono i protagonisti di un’edizione che porta avanti il progetto di rinnovamento iniziato nel 2023, con una fiera in cui le più diverse forme d’arte dialogano tra loro. E in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza dell’Ottavo Centenario dalla morte di San Francesco di Assisi, AMAB ha scelto di rinnovare la propria identità nel segno dell’accoglienza e del dialogo tra le varie epoche.Tra gli eventi che arricchiscono l’appuntamento di quest’anno ci sono anche la mostra dedicata a Giorgio Ascani, in arte Nuvolo, curata da Bruno Corà, e quella dedicata ai costumi teatrali realizzati dalla costumista e scenografa Tita Tegano. Novità di questa 51a edizione è AMAB OFF, che porta per la prima volta la rassegna fuori dal circuito del polo fieristico, con l’intento di trasformare la fiera in un sistema culturale diffuso.

Previous article
Food, Metro Italia consegna le targhe ‘Guida Michelin 2026 ai ristoranti del Lazio
Next article
Addio Venezia per Venezi: revocata la nomina alla Fenice della direttrice

POST RECENTI

Video News

ASTOI: momento complesso per il turismo, ma no ad allarmismi

Il presidente Ezhaya: dai tour operator flessibilità e garanzieMilano, 27 apr. (askanews) - Il momento per il turismo è complesso, ma serve equilibrio e una...
Video News

Addio Venezia per Venezi: revocata la nomina alla Fenice della direttrice

7 mesi di proteste e le accuse agli orchestrali: "si tramandano il posto"Roma, 27 apr. (askanews) - E alla fine gli orchestrali della Fenice hanno...
Video News

Israele, Bennet e Lapid insieme alle elezioni per sfidare Netanyahu

L'annuncio dei due leader, pronti a una coalizioneHerzliya (Israele), 27 apr. (askanews) - L'ex primo ministro Naftali Bennett e il leader dell'opposizione Yair Lapid,...
Video News

“Il Diavolo Veste Prada 2”, moda e crisi dell’editoria, 20 anni dopo

Tornano Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley TucciRoma, 27 apr. (askanews) - Moda e outfit esclusivi, lusso, personaggi arguti ma allo stesso tempo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.