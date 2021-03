Fino all’ultimo battito, fiction Rai: Marco Bocci, Bianca Guaccero e Loretta Goggi

Fino all’ultimo battito è una delle nuove fiction Rai su cui l’ammiraglia punterà l’anno prossimo. Nel cast vi sono grandi attori molto famosi come: Marco Bocci, volto noto delle fiction Mediaset, Bianca Guaccero, conduttrice anche di Detto Fatto su Rai 2 e Loretta Goggi. La regia è affidata a Cinzia Th Torrini. La serie è nata da una co-produzione Rai Fiction ed Eliseo Multimedia. Ecco tutte le anticipazioni sulla nuova serie che si prepara a tener incollati davanti alla tv milioni e milioni di telespettatori.

Fino all’ultimo battito: tutte le news sulla fiction Rai

Inizialmente doveva chiamarsi: Il medico della mala. Qualcosa è cambiato e la fiction Rai ha modificato il suo ‘titolo’. Ora parliamo di: Fino all’ultimo battito. Nonostante questa modifica il cast è rimasto sempre quello di cui vi avevamo già dato qualche piccola anticipazione. Ora però, siamo in grado di aggiungere qualche tassello.

Le riprese della nuova fiction Rai sono quasi terminate, così come la sua lavorazione. Ci sono volute, però, bel 21 settimane di riprese. Nell’ultimo periodo, quello compreso fra il 25 gennaio e il 27 febbraio, all’interno del Dipartimento emergenza urgenza (Dea) dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sono stati utilizzati sia spazi esterni e alcuni interni che non hanno però interferito con l’attività assistenziale. Per altre riprese sono stati utilizzati, invece: l’ospedale dismesso di Poggiardo in provincia di Lecce e altri fra Bari e provincia.

Non vi saranno solo ospedali. Nella fiction i telespettatori vedranno tante splendide località della Puglia tra spiagge e panorami marini da lasciare a bocca aperta.

Cos’altro sappiamo di Fino all’ultimo battito? Dal set sono trapelate alcune news molto interessanti su trama e cast.

Fiction Rai: la trama e il cast di Fino all’ultimo battito

Come abbiamo già annunciato nella nuova fiction Rai vi sarà un cast d’eccezione. Tanti attori prenderanno cioè parte a questo nuovo prodotto pronto a far commuovere i telespettatori e a tenerli, puntata dopo puntata, con il fiato sospeso fra colpi di scena e travolgenti storie d’amore.

Il protagonista sarà Marco Bocci. A lui spetterà interpretare il giovane cardiochirurgo Diego Mancini, primario del Policlinico di Bari.

Bianca Guaccero e Violante Placido interpreteranno, invece, due donne fortemente antagoniste in una grande storia d’amore. La Guaccero sarà una donna della schiera dei cattivi. Per descrivere il suo personaggio l’attrice e conduttrice ha detto che si tratterà di una donna tosta e molto intrigante. Fortunato Cerlino sarà un cattivissimo Cosimo Patruno. Quest’ultimo si trova in prigione in regime di carcere duro.

Nel cast è da sottolineare la partecipazione straordinaria di Loretta Goggi. Non sono però trapelate ancora ulteriori notizie sul suo personaggio. Solo Bianca Guaccero ha lasciato trapelare un piccolo indizio dicendo di non averla mai incontrata sul set in quanto non era parte del cast dei cattivi. Insomma la Goggi sarà fra i buoni, ma che ruolo interpreterà? Sarà un medico? Sarà parte della famiglia del protagonista?

Che cosa hanno in comune un primario e stimato cardiochirurgo e un boss della mala? Ebbene il legame tra i due sarà molto forte e metterà a dura prova l’onestà del medico tanto da fargli infrangere il codice deontologico.

Al centro della trama, di questa fiction in 6 puntate, vi sarà dunque la battaglia disperata di un uomo, uno stimato professionista, che cercherà in tutti i modi di salvare la sua famiglia e recuperare la sua integrità. Una lotta fra Bene e Male infinita pronta a far sempre mettere tutto in discussione a causa di un confine molto labile.

continua a leggere sul sito di riferimento