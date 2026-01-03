sabato, 3 Gennaio , 26

Venezuela, Palazzo Chigi: “Azione militare esterna non è strada, ma intervento difensivo legittimo”

(Adnkronos) - Su quanto successo in Venezuela "coerentemente...

Federica Pellegrini, la figlia Matilde compie gli anni: la dedica social

(Adnkronos) - Federica Pellegrini ha celebrato sui social...

Venezuela, Mariotto e la fine di Maduro: “Ha distrutto il paese”

(Adnkronos) - "Prima o poi doveva finire… Il...

Venezuela, Casini: “Governo Maduro illegale ma Trump crea precedente gravissimo”

(Adnkronos) - "L'azione di Trump crea un precedente...
fiocco-rosa-per-anna-tatangelo,-e-nata-la-secondogenita-beatrice
Fiocco rosa per Anna Tatangelo, è nata la secondogenita Beatrice

Fiocco rosa per Anna Tatangelo, è nata la secondogenita Beatrice

DALL'ITALIA E DAL MONDOFiocco rosa per Anna Tatangelo, è nata la secondogenita Beatrice
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Fiocco rosa per Anna Tatangelo. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è nata questa mattina, in una clinica romana, Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni.  

La gravidanza era stata annunciata dalla cantante a giugno 2025 con un post su Instagram. “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”, aveva scritto Anna Tatangelo a corredo di uno scatto in bianco e nero, in cui metteva in mostra il pancione. 

Per la cantante di Sora, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, si tratta della secondogenita. Tatangelo è infatti già madre di Andrea, nato nel 2010 dalla lunga e nota relazione con il cantante Gigi D’Alessio. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.