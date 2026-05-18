fiola-(camera-commercio-di-napoli):-“dialogo-costante-con-professionisti-e-imprese”

De Lise (commercialisti): “Piena collaborazione, chiesto parere al Mimit”

Incontro a Palazzo Calabritto con il presidente della Camera di Commercio di Napoli

NAPOLI – “Noi svolgiamo un ruolo di tramite istituzionale, mentre il soggetto attuatore resta il Ministero, al quale spetta l’indirizzo normativo. La Camera di Commercio applica le disposizioni previste dalla legge e le circolari ministeriali ricevute, senza possibilità di derogare a quanto stabilito.

Il nostro compito è raccogliere i risultati economici dei verbali emessi e trasmetterli al Ministero competente.

Esistono norme precise che siamo tenuti a rispettare e rispetto alle quali non è possibile assumere decisioni autonome al di fuori del quadro previsto. Allo stesso tempo, però, negli ultimi anni sono stati compiuti importanti passi avanti nel rapporto con i professionisti.

Mai come oggi la CCIAA di Napoli si è dimostrata aperta al confronto e alla collaborazione con gli Ordini professionali.

Solo facendo squadra e lavorando insieme possiamo contribuire ad alleggerire le difficoltà delle imprese e garantire loro strumenti e servizi sempre più efficaci. È fondamentale creare una sintesi tra istituzioni, professionisti e sistema produttivo affinché le aziende possano ottenere il massimo supporto possibile”.

Lo ha dichiarato Ciro Fiola, presidente Camera di Commercio di Napoli, intervenuto alla tavola rotonda ‘ “Confronto con la CCIAA di Napoli – chiarimenti operativi in tema di approvazione del bilancio di esercizio” , che si è svolto a Palazzo Calabritto nella sala conferenza dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, presieduto da Matteo De Lise.

“Dal nostro insediamento abbiamo avviato un confronto costante con le istituzioni per individuare soluzioni concrete in grado di agevolare il lavoro dei commercialisti e delle imprese. Con la Camera di Commercio – ha sottolineato il presidente De Lise – esiste un dialogo continuo e costruttivo, anche sui temi legati ai bilanci e al funzionamento del Registro delle Imprese.

Abbiamo lavorato insieme per individuare strumenti adeguati e l’interlocuzione avviata ha già prodotto risultati concreti. Proprio per approfondire ulteriormente alcuni aspetti normativi abbiamo richiesto anche un parere al Mimit.

La collaborazione è piena e siamo convinti che, grazie al supporto della Camera di Commercio di Napoli, si possa arrivare a soluzioni condivise, rispettose della normativa vigente e realmente utili per professionisti e imprese”.

Sulle istanze dei commercialisti si è espresso anche Raffaele Ianuario, consigliere tesoriere dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli “In questo periodo dedicato all’approvazione dei bilanci molti colleghi si sono trovati in difficoltà nella gestione delle assemblee in seconda convocazione. A ciò si aggiunge l’arrivo di numerose sanzioni da parte della Camera di Commercio.

Il compito del nostro Ordine è proprio quello di promuovere momenti di confronto e approfondimento che consentano di chiarire gli aspetti interpretativi e operativi della normativa, nell’interesse sia dei commercialisti sia dell’Ente camerale, favorendo così maggiore certezza e uniformità nelle procedure”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Roberto Coscia, consigliere delegato dell’Odcec Napoli: “I professionisti hanno bisogno di disposizioni chiare e precise che consentano di regolamentare correttamente il deposito dei bilanci, evitando il rischio di errori che potrebbero tradursi in contestazioni o sanzioni.

L’incontro con la Camera di Commercio nasce proprio dalla volontà di costruire un confronto utile a individuare soluzioni condivise nell’interesse degli iscritti al nostro Ordine e delle stesse istituzioni.

Particolarmente attuale è il tema dei verbali di accertamento per presunte infrazioni amministrative legate al mancato deposito dei verbali di approvazione dei bilanci. Per questo riteniamo importante aprire un dialogo con il presidente Fiola, soprattutto in vista della prossima stagione di approvazione dei bilanci, così da offrire ai professionisti riferimenti operativi certi e uniformi”.

Per Giorgia Argenio, presidente Commissione Diritto societario dell’Odcec partenopeo “l compito dell’Ordine è proprio quello di favorire il dialogo tra commercialisti, esperti contabili e enti istituzionali, con l’obiettivo di risolvere le criticità nell’interesse delle imprese.

Con la Camera di Commercio negli ultimi mesi si è sviluppato un confronto articolato ma costruttivo. L’iniziativa di oggi rappresenta un’importante occasione per approfondire ulteriormente temi delicati come l’approvazione dei bilanci e la redazione dei verbali assembleari, proseguendo un percorso di collaborazione orientato a individuare soluzioni condivise ed efficaci”.