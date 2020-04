Fiordaliso in lacrime per la morte della mamma: “Se ne è andata e non l’ho più vista” | Video Mediaset

Fiordaliso parla in tv della mamma morta e scoppia in lacrime. Ospite in collegamento a Live – Non è la D’Urso, la cantante di Piacenza ha rivelato che entrambi i genitori e lei stessa hanno contratto il Coronavirus e che la madre è recentemente scomparsa all’età di 85 anni: “L’ho accudita per cinque giorni – ha detto -. Poi se ne è andata e non l’ho più vista”. Rivediamo l’intera intervista, allora, grazie al video da Mediaset Play datato domenica 5 aprile 2020.

