Fiorella Mannoia e Licia Colò “insieme” su La7 per il corto di Amref “Qualcosa si è rotto”

Fiorella Mannoia (solo con la voce) e Licia Colò (di persona) si ritrovano “insieme” su La7 per “Qualcosa si è rotto”, cortometraggio di Amref Health Italia che racconta storie di donne e la battaglia per la difesa dell’ambiente e la sostenibilità.

Fiorella Mannoia e Licia Colò su La7 con “Qualcosa si è rotto”

“Qualcosa si è rotto” andrà in onda nel pomeriggio di La7 dalle ore 17.00 di sabato 4 aprile 2020. Introdotto dalla conduttrice di Eden – Un pianeta da salvare, il corto mira a far riflettere sulla rottura di quell’equilibrio terrestre che riguarda tutti noi.

A tal proposito, Guglielmo Micucci, presidente di Amref Health Africa – Italia, ha così commentato: “Siamo onorati e lieti – ha detto – che una grande rete come La7 ospiti un video cui teniamo tanto, per la salute dell’Africa, dei suoi bambini e delle sue donne e uomini”.

A sottolineare l’importanza delle immagini è stata anche la stessa Fiorella Mannoia. Parlando dell’emergenza Coronavirus in tutto il mondo, l’amata cantautrice italiana ha così fatto sapere:

“Quello che sta succedendo – ha spiegato – ci costringe a considerarci come ‘Noi’. Ci voleva una microscopica entità biologica per farci sentire, per la prima volta, abitanti di un’unica casa, la nostra: la terra”.

Parole che affiancano anche le frasi ad effetto che aprono il trailer ufficiale del cortometraggio e che, se riferite all’attualità, somigliano a veri e propri macigni nell’animo: “Africa di cieli immensi, albe di pace e tramonti di fuoco. L’occhio si allunga in cerca di un equilibrio, che non esiste più”.

Sono, però, le immagini a lasciare il segno, come quelle che vedono protagonista Nice Nailantei Leng’ete, ambasciatrice mondiale di Amref Health Africa contro le mutilazioni genitali femminili.

Siccità e forti inondazioni, infatti, sono tra i temi centrali di questo corto, che assume toni ancora più commoventi se rapportato a quello che sta succedendo in Italia e non solo con le morti da Covid-19.

“Qualcosa si è rotto”, per cui la campagna di raccolta fondi è attiva grazie al numero solidale 45583, è stato realizzato in Kenya da Amref e la casa di produzione DocLab. Ora l’approdo su La7, per una tv del pomeriggio che sembra fare un passo avanti verso l’umanità.

