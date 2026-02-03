Fiorello che imita Corona, il video (tutto da ridere) è virale

BOLOGNA – Mentre i profili social di Fabrizio Corona sembrano essere stati chiusi (potrebbe essere stato l’intervento dell’autorità giudiziaria legata al caso Signorini), la rete continua a ridere con le irresistibili imitazioni che Fiorello sta facendo, da alcuni giorni, dell’ex re dei paparazzi. Ormai il momento ‘Corona’ è diventato uno dei più attesi della trasmissione radio ‘La Pennicanza’ che Rosario Fiorello conduce su Radio 2. Occhiali da sole, balletti, gesti, modo di parlare, linguaggio (‘paura’, ‘ sistema’, ‘potere’) e tono di voce: c’è proprio tutto per far sembrare Fiorello veramente ‘identico’ a Fabrizio Corona nella veste di conduttore di Falsissimo, il format che negli ultimi mesi ha portato svariati scandali nel mondo del gossip e dei personaggi famosi. Nella puntata di ieri lo sketch di Fiorello dedicato a Corona (a suon di ‘Dammi la foto’, come fa Corona quando in Falsissimo fa comparire sullo schermo un’immagine) ha riguardato Iannone ed Elodie, presentando uno scoop non scoop.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA PENNICANZA RADIO2 (@lapennicanzaradio2)

In un altro video tutto da ridere, sempre alla stessa maniera, Fiorello parla della conduttrice Eleonora Daniele, chiedendo sempre ‘foto’ alla giuria e inventando assurdamente che siano due persone diverse. “Dammi da una parte Eleonora e dall’altra Daniele”. E poi sparando a caso che Eleonora Daniele “prima era un uomo”. Ma si ride e basta, e Fiorello-Corona prosegue dicendo: “Io non ho bisogno di prove, io parlo”.

Lo sapevamo già, ma è sempre meglio ribadirlo: @Fiorello è un geniopic.twitter.com/dMI8a7gHwc— Gianluca Di Tommaso (@gditom) February 1, 2026

