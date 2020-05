Fiorello e Amadeus in diretta su Instagram: il video completo del 5 maggio 2020

Fiorello e Amadeus, Amadeus e Fiorello: una coppia davvero inseparabile. Dopo il memorabile Sanremo 2020 che ci hanno regalato, il solo ricordo ci ha tenuto compagnia durante il lockdown, pare che entrambi stiano già pensando al Sanremo 2021? Come? Ebbene i due conduttori ci scherzano ancora molto su, ma a quanto pare l’idea di poter fare il bis li stimola e li spinge anche a divertirsi insieme ai fan. La diretta su Instagram di oggi, 5 maggio 2020, è stata memorabile.

Fiorello e Amadeus a Sanremo 2021: le ultime parole su Instagram

Amadeus ha già detto sì. Il conduttore farà il bis. Sanremo 2021 porterà cioè ancora la sua firma dopo il boom di Sanremo 2020. Fiorello continua a scherzarci, a lanciare il sasso e nascondere la mano. Impossibile pensare, però, che non ci sarà. Anzi … .

Nel corso della diretta Instagram di oggi, 5 maggio 2020, il conduttore e lo showman si sono lasciati andare un po’ di più. Come? Ebbene Amadeus ha detto: “Il prossimo Sanremo per noi non sarebbe il secondo, ma il primo dopo il virus. Per questo sarebbe scorretto dire di no“. Da un lato abbiamo avuto l’ennesima conferma. Dall’altro? Ebbene Fiorello ha continuato a scherzare sulla sua presenza. Ci sarà? Se la sentirà? Certo che se la sentirà. Impossibile non pensarlo su quel palco, soprattutto per come continua a sembrarne attratto. Insomma la sfida pare allettarlo alquanto.

Fare meglio degli ottimi risultati ottenuti sarà difficilissimo. Proprio per questo Amadeus ha deciso però di giocare d’anticipo. Come? Ebbene anno scorso iniziò a pensarci da Agosto, quando fu contattato ufficialmente. Quest’anno, invece, è già al lavoro. Il conduttore de I Soliti Ignoti ha infatti detto: “Io penso, prendo appunti, ho delle idee“.

Amadeus e Fiorello: sognando Sanremo 2021

Poco dopo sono partite le idee e i sogni. Cosa vorrebbero portare Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021? Amadeus vorrebbe Vasco, Fiorello, invece, pensa al ritorno di Mollica, l’amato giornalista appena andato in pensione. Oltre a loro? Beh ovviamente Jovanotti e a sorpresa anche Bugo e Morgan.

Amadeus ha poi fantasticato su un loro ingresso insieme all’Ariston partendo dalla piazza della città. Il sogno gli è stato però fatale. Il motivo? Ebbene, senza mai confermare la sua presenza, ma sempre giocando sulla possibilità di non esserci e sul fatto di dover essere davvero convinto per tornare al Festival, Fiorello ha strappato una promessa all’amico.

“Tu mi devi promettere che qualsiasi cosa ti dirò di fare, la farai. Prepara già delle mutande a pantaloncino con scritto Ariston davanti e Bugo dietro“.

