Fiorentina al bivio, due tecnici per due idee di futuro: la scelta che dirà tutto

Col passare delle settimane le parole di Rocco Commisso sul futuro di Beppe Iachini alla Fiorentina suonano sempre più come una sentenza: in caso di stop del campionato la conferma sarebbe stata sicura, con la ripartenza tutto è tornato in discussione. US Lecce v ACF Fiorentina – Serie A Il buon rendimento in trasferta, coi successi di Parma e Lecce, non ha messo al sicuro l’attuale tecnico: la sconfitta contro il Sassuolo e le prestazioni deludenti offerte contro Cagliari e Verona sembrano… continua a leggere sul sito di riferimento