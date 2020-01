​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Il matrimonio tra la ​Fiorentina e Kevin-Prince Boateng è già finito. Si è conclusa dopo appena sei mesi l’avventura dell’attaccante con la maglia viola, deludente sotto ogni aspetto: un gol in quindici partite hanno spinto la dirigenza a valutarne la cessione. Non è servito il cambio di allenatore, con il passaggio di consegne tra Vincenzo Montella e Beppe Iachini, a salvare la…

L'articolo Fiorentina, Boateng saluta dopo sei mesi: l'ex Barcellona va in Turchia

