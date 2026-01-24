sabato, 24 Gennaio , 26

Fiorentina-Cagliari 1-2, Kilicsoy e Palestra stendono la Viola

Fiorentina-Cagliari 1-2, Kilicsoy e Palestra stendono la Viola

Fiorentina-Cagliari 1-2, Kilicsoy e Palestra stendono la Viola
Cagliari corsaro a Firenze. Oggi, sabato 24 gennaio, la squadra di Pisacane si impone al Franchi sui viola 2-1 nella sfida salvezza valida per la 22esima giornata di Serie A e trova la seconda vittoria consecutiva. Grazie a questo importante successo esterno i sardi si portano a 25 punti e si allontanano dalla zona pericolosa dove resta la Viola, a 17 punti, che cade dopo quattro risultati positivi 

Buona gara giocata sulle ripartenze del Cagliari che va a segno al 31′ con Kiliçsoy e al 47′ con Palestra, al primo gol in Serie A. Non basta ai viola la rete di Brescianini al 74′, nonostante alcune buone occasioni respinte da Caprile. 

 

La squadra di Vanoli prova a fare la partita in avvio ma soffre le ripartenze del Cagliari. Gudmundsson tra i più positivi tra i viola, l’islandese va anche vicino al gol al 1′ poi sfiora il vantaggio Palestra al 7′ ed è il Cagliari a sbloccare il risultato. Palestra pesca Kilicsoy che anche grazie alla deviazione di Comuzzo, sigla l’1-0 al 31′. La Fiorentina si riversa in avanti e al 34′ ancora Gudmundsson dentro l’area incrocia con il destro ma è decisivo Caprile a chiudere lo specchio. 

Ad inizio ripresa il Cagliari passa di nuovo: al 47′ ripartenza micidiale del Cagliari, con Gaetano che appoggia centralmente per Esposito il quale a sua volta allunga la sfera verso Palestra che controlla e batte De Gea con un diagonale all’angolino basso per lo 0-2. La Viola accusa il colpo e rischia ancora al 49′ con Palestra e al 53′ con Kilicsoy che riceve dentro l’area e calcia a botta sicura, ma è decisiva l’opposizione di Ndour che mette in corner.  

La squadra di Vanoli si riorganizza e al 66′ Gudmundsson calcia da fuori area lasciando immobile Caprile, ma la palla sfiora il palo e si spegne sul fondo. Al 74′ la Fiorentina accorcia le distanze con Brescianini pronto a deporre in rete un preciso cross basso di Dodo dalla destra, per l’1-2. Al 79′ viola vicini al pareggio con Fabbian che calcia di potenza al volo, ma respinge in tuffo Caprile. Il Cagliari difende e tiene e va vicina al tris nel finale ma De Gea salva su Borrelli che aveva cercato l’angolino. 

 

