Fiorentina, Castrovilli racconta: “Io titolare contro il Napoli, credevo di sognare”

Gaetano Castrovilli, centrocampista rivelazione della Fiorentina, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport. La gavetta fino all’esplosione a Firenze e alla chiamata di Roberto Mancini in Nazionale. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Sono un ragazzo al primo anno di Serie A che sta vivendo un sogno, ma che deve pensare a migliorare. In estate come ho conquistato Montella? Non ho fatto niente di speciale, ho solo ascoltato i suoi consigli, cercando di mettere in pratica quello che mi chiedeva. Quando mi ha detto che avrei giocato titolare contro il Napoli mi sembrava di sognare , ringrazierò sempre il mister”.

“Questa stagione, fino all’inizio di marzo, è stata meglio di un sogno. Dalla Serie B mi sono ritrovato prima in A e poi a debuttare in Nazionale. Ho faticato a trattenere le lacrime, quel momento è stato un’emozione incredibile. Mancini mi ha detto di continuare a lavorare, nel club e in Nazionale. In Italia ci sono tantissimi giovani forti, con il sudore si può ottenere tutto. Euro 2021? Io so solo che avrò un anno in più per migliorare e provare a essere utile alla causa. Gli Europei sarebbero un traguardo incredibile”.