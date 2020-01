Fiorentina come nessuna squadra in Serie A sui calci d’angolo: il dato che impensierisce il Napoli

Al Napoli non è permesso più alcun passo falso. E’ arrivato il momento di risalire la classifica e per farlo si dovrà vincere a partire dal prossimo avversario. Il campionato, dopo la parentesi di Coppa Italia, riprende dalla prima gara del girone di ritorno che per i partenopei significa trovarsi davanti la Fiorentina. Un ostacolo non semplice da superare, basti pensare alla rocambolesca gara di andata.

Il dato

Come riferisce il portale della Lega Serie A, c’è una caratteristica della Fiorentina a cui il Napoli, nella gara del San Paolo, dovrà prestare particolarmente attenzione. Un consiglio soprattutto per il reparto difensivo orfano del gigante Koulibaly. Il dato:

Nessuna squadra ha realizzato più reti sugli sviluppi di calcio d’angolo della Fiorentina (6),

compreso il gol vittoria di Germán Pezzella nell’ultima gara contro la SPAL.

