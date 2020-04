Fiorentina, Commisso: “Bisogna finire la stagione. Chiesa all’Inter? Non lo so”

​Il presidente della ​Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto sulle frequenze di Tutti Convocati, in onda su Radio24, per fare il punto della situazione in casa viola: “In pochi mesi abbiamo messo 300 milioni, soldi privati. Io posso andare avanti, dietro ho un’azienda come Mediacom, ma non tutti possono fare così. Abbiamo bisogno di un aiuto per le infrastrutture, il calcio italiano deve avere stadi moderni fruibili tutta la settimana. Serve meno burocrazia. Forse altri club non potranno… continua a leggere sul sito di riferimento