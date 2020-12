Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Radio Bruno. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Contro la Juventus ho avuto paura fino al terzo gol. Temevo qualche favore alla Juve, il “biondino” (si riferisce a Nedved) mi ha detto che avrei dovuto prendere un té, alla fine è stato lui a prendersi una camomilla.

Commisso parla anche del trattamento riservato dai suoi all’ex di turno, il “core ingrato” Federico Chiesa: “Forse i nostri volevano difendere i colori della Fiorentina. Quando qualcuno va via come se n’è andato Chiesa… Bisogna sempre restare in buoni rapporti nella vita, non sai mai se puoi aver bisogno di qualcosa. E’ importante conservare una buona reputazione, è stata la prima cosa che ho imparato nel mondo del lavoro”.

The post Fiorentina, Commisso prende in giro Nedved: “Il biondino si è fatto una camomilla…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

