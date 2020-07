Fiorentina, Commisso sul Centro Sportivo: “Incontro rassicurante, avanti spediti”

Se sul campo la Fiorentina si prepara per l’impegnativa trasferta contro la Roma, in programma domenica, non mancano questioni lontane dal campo ma importanti in ottica futura. Oggi è andato in scena un incontro a tema Centro Sportivo, presso la sede della Soprintendenza a Palazzo Pitti, alla presenza del Soprintendente Pessina, di Joe Barone e del sindaco di Bagno a Ripoli. All’incontro è intervenuto anche Rocco Commisso, seppur a distanza, e il presidente viola ha diramato una nota dopo la… continua a leggere sul sito di riferimento