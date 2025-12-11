giovedì, 11 Dicembre , 25

Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, viola si rialzano in Conference con Kean e Gudmundsson

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Fiorentina batte 2-1 la Dinamo Kiev oggi, giovedì 11 dicembre, nel match valido per la quinta giornata della fase campionato di Conference League, disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. A decidere la partita i gol di Kean al 18′ e Gudmundsson al 74′. Per gli ospiti momentaneo 1-1 di Mykhaylenko al 55′.  

In classifica i viola salgono a quota 9, gli ucraini restano fermi a 3. Tra una settimana la Fiorentina chiuderà la fase campionato in trasferta in Svizzera contro il Losanna, mentre la Dinamo Kiev ospiterà gli armeni del Noah. 

 

