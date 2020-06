Fiorentina e Torino, finale da brivido: ma rischiano davvero la B?

Chi avrebbe mai pensato, a inizio stagione, di ritrovare Torino e Fiorentina inguaiate nella lotta per non retrocedere in Serie B? La classifica attualmente dice così, ma è improbabile che due squadre di tale calibro possano restare così in basso fino all’ultima giornata di campionato. Innanzitutto perché Spal e Brescia difficilmente recupereranno l’enorme svantaggio sulle quartultime, ossia Lecce e Genoa appaiate a 25 punti. Sopra di un punto c’è la Sampdoria, di tre il Torino. La formazione… continua a leggere sul sito di riferimento