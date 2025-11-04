martedì, 4 Novembre , 25

Alpinisti italiani morti in Nepal, chi erano Stefano Farronato e Alessandro Caputo

(Adnkronos) - Aveva dedicato la vita all’esplorazione estrema...

Consip, Agsm Aim Energia si aggiudica sei lotti fornitura energia elettrica

(Adnkronos) - Agsm Aim Energia, società commerciale del...

Genoa, sfida De Rossi-Vanoli per la panchina. Criscito potrebbe restare fino alla sosta

(Adnkronos) - Dopo l’esonero di Patrick Vieira, il...

Ascolti tv, ‘Blanca 3’ su Rai1 vince prime time

(Adnkronos) - La fiction 'Blanca 3', in onda...
fiorentina,-esonerato-pioli.-galloppa-allenatore-ad-interim,-idea-mancini
Fiorentina, esonerato Pioli. Galloppa allenatore ad interim, idea Mancini

Fiorentina, esonerato Pioli. Galloppa allenatore ad interim, idea Mancini

DALL'ITALIA E DAL MONDOFiorentina, esonerato Pioli. Galloppa allenatore ad interim, idea Mancini
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Fiorentina, con una nota sul proprio sito ufficiale, annuncia oggi martedì 4 novembre l’esonero dell’allenatore Stefano Pioli, che sarà sostituito, ad interim, da Daniele Galloppa.”ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa”.  

Per la Fiorentina, nelle ultime ore è tornata a circolare con forza anche la candidatura di Roberto Mancini, un nome dal peso specifico importante sia per il curriculum sia per il legame con Firenze. L’ex ct azzurro, allenatore della Fiorentina nella stagione 2001/02, quando portò in bacheca l’ultima Coppa Italia del club, avrebbe dato una prima apertura di massima al progetto gigliato. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma la sensazione è che la Fiorentina voglia chiudere la questione in tempi rapidi, per dare stabilità all’ambiente e programmare con chiarezza il futuro. Sullo sfondo restano le ipotesi di un ritorno di Raffaele Palladino, ancora sotto contratto, o l’arrivo di Thiago Motta, che potrebbe rilanciarsi dopo l’esperienza negativa sulla panchina della Juventus.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.