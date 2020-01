Fiorentina, firmato un accordo per garantire l’autenticità delle maglie da gioco: i dettagli

La ​Fiorentina ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato in merito ad una nuova ed interessante partnership commerciale con un’azienda statunitense con il fine di garantire e di certificare l’autenticità delle maglie da gioco indossate dai giocatori della Viola. Di seguito la nota ufficiale del club in cui viene spiegato nei dettagli l’accordo. | 📡💜📋 | Nasce un’alleanza strategica tra #Fiorentina e @genuinoworld per certificare l’autenticità delle maglie da gioco. Per la prima… continua a leggere sul sito di riferimento