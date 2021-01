Fiorentina, guarda chi si rivede: Ribery ritorna per la gara contro il Napoli

Una buona notizia per la Fiorentina, un pericolo in più per il Napoli di Gattuso: Franck Ribery ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a tornare in campo. Il calciatore francese, infatti, sta bene, non ha svolto nessun allenamento individuale e si è unito al gruppo.

Fiorentina, guarda chi si rivede: Ribery ritorna per il match contro gli azzurri

La bramosia di Ribery di ritornare a calpestare il rettangolo verde è profonda, la rete messa a segno durante la partitella nella giornata odierna, come mostrato dalla Viola sul proprio account Twitter, lo dimostra pienamente. Cesare Prandelli, dunque, ha a disposizione un dardo in più nella propria faretra e potrebbe schierare in campo l’ex Bayern già domenica nella gara contro il Napoli.

