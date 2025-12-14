domenica, 14 Dicembre , 25
Fiorentina-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Fiorentina scende in campo in Serie A in un vero e proprio scontro salvezza. Oggi, domenica 14 dicembre, i viola sfidano l’Hellas Verona – in diretta tv e streaming – nella 15esima giornata di campionato. La squadra di Vanoli è reduce dalla vittoria di Conference contro la Dinamo Kiev, battuta 2-1 al Franchi, ma sta vivendo un inizio di stagione da incubo in Serie A, dove si trova all’ultimo posto in classifica con soli 6 punti e nessuna vittoria conquistata.  

Quella di Zanetti invece ha battuto l’Atalanta per 3-1 in casa nell’ultimo turno ed è al penultimo posto con tre punti di vantaggio proprio sulla Fiorentina. 

 

La sfida tra Fiorentina e Hellas Verona è in programma oggi, domenica 14 dicembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli 

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti 

 

Fiorentina-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

