Fiorentina, Iachini: “Napoli avversario difficile, serve la grande prestazione. Gattuso? L’uomo giusto”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in occasione della gara contro il Napoli. Di seguito le sue parole: “Ogni volta che si subentra in panchina, ci si augura sempre di avere l’impatto giusto. Da parte dei ragazzi c’è stata grande disponibilità. La squadra ha svolto ottime prestazioni come impegno, gioco e mentalità. Il bicchiere è mezzo pieno, ma ora ci attende un avversario difficile quale il Napoli. Siamo chiamati a fare una grande prestazione pochi giorno dopo un’altra. Abbiamo a disposizione 24 ore in meno di recupero, ma già ci è successo. Non cerchiamo alibi e né ci pensiamo. Bisogna recuperare e fare la nostra gara. Il Napoli sta giocando bene nonostante non sia riuscito a portare a casa i risultati sperati. Domani servirà la gara perfetta, perché i loro calciatori sono importanti”.

Iachini su Gattuso

“Il suo lavoro è buono. Ci siamo incrociati in diverse occasioni, è un allenatore molto preparato e sono convinto che sia arrivato a Napoli in un momento non facile. Quando subentri, c’è bisogno di tempo. Il Napoli ha compiuto un’ottima scelta per proseguire nel percorso di crescita. Sono convinto che Gattuso possa rispondere alle aspettative di una piazza così importante.“