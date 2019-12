Fiorentina, intesa con Iachini ma Commisso pensa in grande: sogna Blanc in viola

Sono ore caldissime in casa ​Fiorentina per quanto riguarda la scelta del futuro allenatore dopo l’esonero di Vincenzo Montella di ieri sera. Il nome in pole-position resta quello di Beppe Iachini ma stando alle ultime indiscrezioni l’ex allenatore del Sassuolo e dell’Empoli non sarebbe l’unico candidato. Secondo quanto riportato dalla redazione di Rai Sport infatti in corsa per la panchina della Viola ci sarebbe anche Laurent Blanc: nonostante sia fermo dal 2016, il profilo dell’ex allenatore… continua a leggere sul sito di riferimento