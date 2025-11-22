sabato, 22 Novembre , 25

Napoli-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Big match in Serie A. Il...

Martina Nasoni chi è, a Verissimo la storia de ‘la ragazza dal cuore di latta’

(Adnkronos) - Oggi, sabato 22 novembre, sarà ospite...

Bianca Atzei ospite a Verissimo, chi è la cantante: l’operazione al cuore e l’aborto

(Adnkronos) - Bianca Atzei sarà ospite oggi a...

Tu si que vales, stasera 22 novembre: anticipazioni e ospiti

(Adnkronos) - Stasera, sabato 22 novembre, in prima...
fiorentina-juventus:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Fiorentina-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOFiorentina-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Archiviata la sosta nazionali torna in campo la Serie A. Oggi, sabato 22 novembre, è il turno di Fiorentina-Juventus. I viola di Paolo Vanoli, ultimi in classifica con soli 5 punti, ospitano al Franchi i bianconeri per andare a caccia di punti pesanti per riemergere dalla zona calda della classifica. Dall’altra parte, la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo per una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica Champions League. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Fiorentina-Juve.  

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus, in campo alle 18:  

Fiorentina (3-5-2) De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli  

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti 

Fiorentina-Juve sarà visibile su Dazn (anche in chiaro) e su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.