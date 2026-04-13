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Fiorentina-Lazio 1-0, Vanoli batte Sarri con Gosens e vede la salvezza

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(Adnkronos) –
La Fiorentina batte la Lazio e vede la salvezza. Oggi, lunedì 13 aprile, i viola hanno battuto i biancocelesti 1-0 nella 32esima giornata di Serie A. A decidere il match il gol di Gosens al 28′. Con questi tre punti la squadra di Vanoli vola a 35 punti in classifica, raggiungendo il 15esimo posto e andando a +8 sul Lecce terzultimo. Rimane invece nona a 44 quella di Sarri. 

 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfiderà il Napoli in trasferta mentre la Fiorentina ospiterà il Sassuolo. 

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