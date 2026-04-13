lunedì, 13 Aprile , 26

Fiorentina-Lazio 1-0, Vanoli batte Sarri con Gosens e vede la salvezza

(Adnkronos) - La Fiorentina batte la Lazio e...

Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez

(Adnkronos) - Il giudice Juan Carlos Peinado ha...

Roma, Stramaccioni difende Gasperini e attacca Ranieri: “Ha fatto autogol”

(Adnkronos) - Andrea Stramaccioni contro Claudio Ranieri dopo...

Sondaggio politico, calano tutti i big: giù Fratelli d’Italia, Pd e M5S

(Adnkronos) - Frenano tutti i big: giù Fratelli...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOFiorentina-Lazio, contatto Noslin-Mandragora in area: era rigore?
fiorentina-lazio,-contatto-noslin-mandragora-in-area:-era-rigore?
Fiorentina-Lazio, contatto Noslin-Mandragora in area: era rigore?
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fiorentina-Lazio, contatto Noslin-Mandragora in area: era rigore?

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
Proteste in Fiorentina-Lazio. Oggi, lunedì 13 aprile, i viola hanno ospitato i biancocelesti nella 32esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale piuttosto dubbio. Durtante il secondo tempo della sfida la squadra di Sarri ha chiesto un calcio di rigore per un contatto tra Noslin e Mandragora, con l’arbitro Fabbri che ha ammonito l’attaccante della Lazio per simulazione, confermando la scelta dopo revisione al monitor. 

Succede tutto al 64′. Noslin riceve palla in area e scarica d’esterno su un compagno libero anticipando l’arrivo di Mandragora, che nello slancio allunga il piede e sembra andare a toccare la gamba destra dell’attaccante olandese. Noslin cade a terra e Fabbri lo ammonisce per simulazione, provocando le immediate proteste della Lazio. 

L’arbitro viene quindi richiamato al monitor dal Var, ma dopo revisione decide di confermare la decisione del campo, giudicando l’entità del contatto non tale da concedere un calcio di rigore.  

 

Previous article
Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez
Next article
Elly Schlein: “Finito il tempo delle Destre nazionaliste, è ora di intercettare le piazze”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fiorentina-Lazio 1-0, Vanoli batte Sarri con Gosens e vede la salvezza

(Adnkronos) - La Fiorentina batte la Lazio e vede la salvezza. Oggi, lunedì 13 aprile, i viola hanno battuto i biancocelesti 1-0 nella 32esima...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez

(Adnkronos) - Il giudice Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio per Begona Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez, per ...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma, Stramaccioni difende Gasperini e attacca Ranieri: “Ha fatto autogol”

(Adnkronos) - Andrea Stramaccioni contro Claudio Ranieri dopo l'attacco a Gian Piero Gasperini. Oggi, lunedì 13 aprile, l'allenatore ha parlato del caos scoppiato in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sondaggio politico, calano tutti i big: giù Fratelli d’Italia, Pd e M5S

(Adnkronos) - Frenano tutti i big: giù Fratelli d'Italia, Pd e M5S. Calo generale secondo il sondaggio Swg che oggi, lunedì 13 aprile, per...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.