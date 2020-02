​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus della Serie A! Pol Lirola sarà uno degli ex di ​Juventus-​Fiorentina. Il terzino destro dei viola è stato portato in Italia proprio dai bianconeri. Il giocatore, che collezionerà la presenza numero 100 in A domenica contro i bianconeri, ha parlato a Tuttosport, dicendo la sua sulla sfida di domani all’Allianz Stadium. Pol Lirola, che effetto le fa centrare le 100 partite in A…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Fiorentina, Lirola: “Juve, nessun rimpianto. Domani voglio vincere. Ora mi sento bene” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento