Fiorentina-Milan 1-1, a Comusso risponde Nkunku

Roma, 11 gen. (askanews) – Finisce in parità il confronto tra Fiorentina e Milan. Al Franchi termina 1-1 una gara intensa, ricca di episodi e occasioni da entrambe le parti.

Nel primo tempo la Fiorentina parte con maggiore aggressività, creando pericoli sulle corsie esterne, ma è il Milan ad avere le occasioni più nitide: Pulisic spreca tre volte a tu per tu con De Gea, ben servito da un ispirato Füllkrug. Al 47′ l’arbitro Massa espelle il tecnico viola Vanoli per proteste.

Nella ripresa la Fiorentina torna a spingere e al 66′ passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gudmundsson, Comuzzo svetta di testa indisturbato e trova l’1-0 con l’aiuto del palo. Allegri cambia assetto inserendo Leao, Rabiot e poi Nkunku per aumentare il peso offensivo.

Il forcing rossonero produce il pareggio al 90′: Saelemaekers recupera palla sulla fascia, serve Fofana che verticalizza per Nkunku, il cui destro potente colpisce il palo interno e si insacca. Il gol viene convalidato dopo un controllo Var, tra le proteste dei viola. Nei minuti di recupero la Fiorentina va vicinissima al nuovo vantaggio con Brescianini, che colpisce la traversa.

Nel finale tensione e cartellini, ma il risultato non cambia: Fiorentina e Milan si dividono la posta con un punto per parte.