Can Yaman torna a Roma: “Niente droga a Istanbul, è una bufala”

(Adnkronos) - Niente droga, niente arresto. Can Yaman...

Serie A, oggi Verona-Lazio – La partita in diretta

(Adnkronos) - Torna in campo la Lazio in...

Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato”

(Adnkronos) - "Sono un colpevole desiderato. Ci aspettiamo...

Valeria Marini e la mamma, scoppia la pace a Domenica In

(Adnkronos) - Tra Valeria Marini e la mamma...

Fiorentina-Milan, espulsione per l’allenatore viola Vanoli. Cos’è successo

Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il primo tempo di Fiorentina-Milan, partita di Serie A di oggi, domenica 11 gennaio, finisce tra le polemiche per l’espulsione del tecnico viola Paolo Vanoli. L’allenatore è stato inizialmente ammonito dall’arbitro Massa dopo aver calciato via il pallone in seguito a un fallo di un suo giocatore sul centrocampista rossonero Alexis Saelemaekers (episodio segnalato dal quarto uomo e poi punito). Da lì le proteste decise e il cartellino rosso del direttore di gara all’allenatore della Fiorentina, per un atteggiamento ritenuto sopra le righe. Tutto in chiusura di una prima frazione di gioco tutto sommato tranquilla.  

