Fiorentina, Milenkovic torna sulla debacle di Napoli: “Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni! Su Malcuit dico…”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno Toscana. Il centrale, tra i vari argomenti toccati, ha parlato anche della gara persa dai suoi a Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Milenkovic torna su Napoli-Fiorentina: “Partita strana”

“Ribery è il leader assoluto della nostra squadra: è un molto importante sia in campo che fuori… anzi è uno di quei pochi giocatori in grado di risolvere la contesa da un momento all’altro. Non è stato facile reagire alla debacle di Napoli, ma vi dico che quella partita è stata molto strana. Non abbiamo subito gli azzurri, anzi. Abbiamo avuto delle occasioni per pareggiare.

C’è stato molto nervosismo tra di noi, purtroppo siamo crollati nel primo tempoo. Sono molto amareggiato sia per i tifosi che per il club”. La chiosa è sui nuovi acquisti Malcuit e Kokorin: “Voglio conoscerli meglio, per ora si sono solo presentati: il mio auspicio è che possano darci una mano a raggiungere i nostri obiettivi”.

