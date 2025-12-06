sabato, 6 Dicembre , 25

Ballando, gaffe Mariotto: “Brava Ferilli”. Ma è Nancy Brilli

Migranti, naufragio al largo di Creta: 17 morti

Superenalotto, numeri e combinazione vincente di oggi 6 dicembre 2025

Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito

Fiorentina, minacce social a mogli giocatori: "Spero che i vostri figli muoiano di cancro"
(Adnkronos) – Clima teso in casa Fiorentina dopo l’ennesima sconfitta in campionato, quella di oggi sabato 6 dicembre contro il Sassuolo. I calciatori viola, sempre più ultimi in classifica, stanno vivendo un momento difficile dentro e fuori dal campo: alcuni giocatori della squadra di Vanoli sono stati minacciati sui social, insieme alle loro compagne. Una serie di messaggi vergognosi, che hanno portato a denunce immediate. 

Alcune compagne dei giocatori della Fiorentina, come Amanda Ferreira, moglie di Dodò, hanno pubblicato screenshoot dei messaggi ricevuti sui social, per rendere identificabili gli autori. Tra i messaggi pubblicati, uno in cui viene augurata la morte ai suoi figli per cancro. Nelle sue storie Instagram, Amanda Ferreira ha scritto: “Aspettatevi ora la polizia a casa vostra. Internet non è una terra senza legge dove potete dire quello che volete e farla franca. Tutto ha un limite”.  

